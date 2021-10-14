Вассерман назвал способ восстановить российскую экономику

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14 октября 2021, 17:33 Источник: ОСН

фото: Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Депутат Государственной думы VIII созыва, публицист Анатолий Вассерман прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что общий враг российского народа – низких доход граждан.

«Ключевой момент заключается в том, что, наконец-то, признано очевидное. Это необходимость развития нашего внутреннего спроса, необходимость поддержки граждан с тем, чтобы большее количество людей могли востребовать нашу собственную продукцию. Грубо говоря, это часть общей задачи переориентации с мирового рынка на внутренний», - высказал он.

Вассерман отметил, что изменений придется ждать достаточно долго. По его словам, если постоянно откладывать эту задачу, то Дума может не дожить до конца срока своих полномочий.

«До тех пор, пока аппарат экономического блока правительства руководствуется догматами тоталитарной секты либералов, у нас практически нет шансов на возрождение экономики. В частности, один из догматов этой секты заключается в том, что вообще нельзя ориентироваться на внутренний рынок, только на экспортный, нельзя пользоваться внутренними источниками инвестиций, нужно только ждать милости от дальнего зарубежья. Все эти догматы уже давно и подробно доказали свою разрушительность», - пояснил публицист.

Он считает, что нужно уволить тех, кто почему-то не хочет или не может переобучаться. В противном случае Вассерман не видит «хороших перспектив» для страны.

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