Песков заявил, что в регионах, где эпидситуация приближается к критической, придется принимать «иные решения»

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14 октября 2021, 15:52 Источник: РИА Новости

человек в маске, Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об ужесточении ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Число заболевших новой коронавирусной инфекцией с каждым днем увеличивается, на 14 октября зафиксировано 31 299.

«Медицинская инфраструктура мобилизована. И, конечно, сейчас больше и технологий лечения, и протоколов лечения, и инфраструктурных возможностей, поэтому до тех пор, пока в отдельно взятом регионе вот эта инфраструктура здравоохранения не захлебывается, находится в рабочем состоянии, так оно и будет продолжаться, но, конечно же, предстоит существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинированная», - пояснил он.

Песков отметил, что за два года борьбы с пандемией удалось наработать определенный опыт. Официальный представитель Кремля добавил, что в регионах, где ситуация приближается к критической, властям приходится «принимать иные решения». Он призвал людей прививаться, поскольку отказ от вакцинации на фоне роста заболеваемости крайне опасен.

«Продолжать разъяснять людям, что надо прививаться, продолжать разъяснять, не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости. Это действительно безответственно - не делать прививку. Это убивает», - резюмировал он.

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