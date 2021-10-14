Аргументы Недели → Общество 13+

14 октября 2021, 12:33

фото: pixabay.com

В России зарегистрировано 31 299 новых случаев заражения COVID-19. Этот показатель увеличился на 2582 в сравнении с 13 октября.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки выявлены 6 712 новых заразившихся. В Петербурге - 2 345 случаев, в Московской области - 1 911.

Меньше всего заражений ковидом в Ненецком автономном округе - 14, в Чукотском автономном округе - 17 и в Магаданской области -23. Вылечились и выписаны в РФ за последние сутки 21 670 пациентов.

За сутки в нашей стране поставлены сразу два антирекорда за период пандемии. По числу новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и по смертности.

За последние 24 часа умерли 986 человек с подтвержденным ковидом. В Москве скончались 72 пациента, в Петербурге - 67, в Свердловской области - 41.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости