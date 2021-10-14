Мурашко предложил медикам-пенсионерам вернуться на работу

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14 октября 2021, 12:25 Источник: ТАСС

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал пожилых медиков, ушедших на пенсию в начале пандемии, сделать прививку от коронавируса и выйти на работу.

На старте эпидемии, когда не было еще вакцины, работа для пожилых врачей и сестер была связана с большим риском заражения и тяжелого течения болезни. И их попросили уйти на пенсию. Теперь такая опасность миновала.

«Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики. Мы предлагаем вернуться. И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье», — цитирует Мурашко ТАСС.

По словам министра, в регионах уже заметна тенденция возврата в лечебные учреждения врачей-пенсионеров.

Ранее Мурашко сообщал, что заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 16%.

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