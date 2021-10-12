Мурашко сообщил, что заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю выросла на 16%

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12 октября 2021, 14:46 Источник: ТАСС

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил во вторник, 12 октября, что заболеваемость коронавирусом нового типа в России за последнюю неделю выросла на 16%.

Мурашко отметил, что количество пациентов с COVID-19, которых сейчас наблюдают в России, достигает 1,094 миллиона. За последнюю неделю рост заболеваемости в стране составил 16%. В рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом глава ведомства подчеркнул, что практически на каждом врачебном участке в настоящий момент наблюдается в среднем более четырнадцати пациентов на амбулаторном лечении.

В одиннадцати субъектах РФ, по словам Михаила Мурашко, темп прироста составил за семь дней более 30%. Министр уточнил, что российская система здравоохранения находится сейчас в состоянии мобилизации.

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