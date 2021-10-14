Рособрнадзор хочет вернуть обязательный ЕГЭ по математике

Единый государственный экзамен по базовой математике должен снова стать обязательным для получения аттестата о среднем образовании. Такое мнение высказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями школьников.
В этом году обязательный ЕГЭ по математике для выпускников школ отменили из-за коронавируса. Чтобы получить аттестат, достаточно было сдать ЕГЭ по русскому языку. Более того: если человек не собирался поступать в вуз, он мог не сдавать ЕГЭ вовсе, а пройти государственный выпускной экзамен.
По словам Музаева, у Рособрнадзора и Министерства просвещения единая позиция по поводу возвращения экзамена — базовая математика должна стать обязательным предметом для тех, кто получает аттестат.
Ранее Анзор Музаев сообщил, что в 2022 году ЕГЭ придется сдавать всем выпускникам, а не только тем, кто планирует поступать в вузы.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости