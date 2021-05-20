В 2022 году ЕГЭ будут сдавать все выпускники школ

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20 мая 2021, 12:09 Источник: ТАСС

сдача экзамена, Gennadii Usoev/Russian Look

ЕГЭ в 2022 году будут сдавать все выпускники школ, а не только те, кто хочет поступать в высшие учебные заведения. Уверенность в этом выразил в четверг руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Предполагается, что временные коронавирусные послабления, когда Единый госэкзамен по базовой математике можно не сдавать, на 2022 год не продлятся.

Анзор Музаев подчеркнул, что подобная форма будет действовать лишь в этом году в связи с пандемией COVID-19, а уже в следующем году выпускники будут обязаны сдать и русский язык, и математику базового или профильного уровня, чтобы получить аттестат.

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