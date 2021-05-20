В 2022 году ЕГЭ будут сдавать все выпускники школ

ЕГЭ в 2022 году будут сдавать все выпускники школ, а не только те, кто хочет поступать в высшие учебные заведения. Уверенность в этом выразил в четверг руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Предполагается, что временные коронавирусные послабления, когда Единый госэкзамен по базовой математике можно не сдавать, на 2022 год не продлятся.
Анзор Музаев подчеркнул, что подобная форма будет действовать лишь в этом году в связи с пандемией COVID-19, а уже в следующем году выпускники будут обязаны сдать и русский язык, и математику базового или профильного уровня, чтобы получить аттестат.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.