Опрос показал, что 68% граждан России выступают за отмену ЕГЭ

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19 мая 2021, 10:41

ЕГЭ, Zamir Usmanov/Global Look Press

Аналитики провели опрос среди граждан России и выяснили, что большинство жителей страны отрицательно относятся к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и считают, что его следует отменить.

Отмечается, что 68% участников исследования выступают за отмену ЕГЭ. 16% россиян относятся к этому экзамену исключительно положительно, поскольку, по их мнению, он минимизирует коррупцию при поступлении в вузы, а также дает возможность объективно сравнить качество школьного образования в разных регионах РФ и школах. Более того, они считают ЕГЭ "социальным лифтом" для талантливых абитуриентов из провинциальных городов.

Как сообщает RT, опрос среди наиболее заинтересованной части населения – родителей одиннадцатиклассников – также показал уменьшение количества сторонников ЕГЭ. Подчеркивается, что десять лет назад госэкзамен оценивали положительно 26% родителей выпускников, а сегодня – только 15%.

Уточняется, что сторонников ЕГЭ почти в два раза больше среди молодых россиян до 24 лет (30%). Тех, кто выступает за отмену экзамена, больше среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет и старше 45 лет (76 и 75% соответственно).

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