Геннадий Онищенко объяснил, почему невозможно отменить ЕГЭ в ближайшие годы

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15 мая 2021, 15:54

Геннадий Онищенко, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, почему ЕГЭ невозможно отменить в ближайшие годы. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев ранее выразил мнение, что не в этом году, но ЕГЭ обязательно отменят, хотя потребуется время.

Парламентарий Олег Смолин предложил отменить ЕГЭ для тех, кто не собирается поступать в ВУЗы и для выпускников с творческими способностями.

Геннадий Онищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва» пояснил, что сейчас образовательная система выстроена под определённый вид сдачи экзаменов, и резкие изменения могут негативно повлиять на неё.

По мнению Онищенко, альтернативе ЕГЭ сегодня не готовы ни учителя, ни школьники. «14 лет оно есть, выросло поколение учителей. Они другого не знают. Они не знают, что такое вот тот нормальный экзамен» - говорит парламентарий.

Как считает Онищенко, смысловой экзамен должен вернуться, но не за один день, даже не за 2-3 года. «Потому что нет учителей, которые смогут нормально принимать этот экзамен, и нет учеников, которые могут его сдавать», - пояснил парламентарий. Методика преподавания была срежиссирована под тип сдачи «выбери один из трёх ответов».

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