Парламентарий Максим Зайцев уверен в отмене в России ЕГЭ

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13 мая 2021, 21:19 Источник: URA.RU

Zamir Usmanov, globallookpress.com

В России могут отказаться от системы единого государственного экзамена (ЕГЭ). Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев выразил мнение, что не в этом году, но ЕГЭ обязательно отменят, хотя потребуется время.

Парламентарий поделился с изданием URA.RU информацией о том, что система ЕГЭ себя не оправдала и возвращение к традиционному формату, несомненно, должно быть. По убеждению Зайцева, в этом заинтересованы ВУЗы, и в этом заинтересованы люди.

Парламентарий пояснил: "Поскольку систему принимали в течение 15 лет, процесс выхода из этой системы тоже займет достаточно долгое время". Зайцев рассказал, что в профильном комитете Госдумы вопросы о ЕГЭ поднимаются постоянно.

Депутаты из приходящей информации знают, что школьники уже с 1 класса готовятся к ЕГЭ не столько уделяя время предметам, а именно у них с начала обучения закладывается, что нужно сдать некий экзамен, и они к нему все время готовятся.

Получается, дети думают не о знаниях, а в получении высоких баллов.

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