Муж Собчак Константин Богомолов прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП

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14 октября 2021, 11:04

Константин Богомолов и Ксения Собчак, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Через несколько дней после смертельной аварии с участием автомобиля, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, ее муж, режиссер Константин Богомолов прокомментировал ситуацию в своем инстаграм. Он посочувствовал жене и назвал подонками тех, кто использует ситуацию в своих целях.

«Эта история ужасна. Тут смерть. И ничего не прибавишь и не убавишь, — написал режиссер... — Здесь несчастны все. И родные погибших, и водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию».

До этого известный адвокат Сергей Жорин выразил мнение, что Собчак после ДТП подверглась необоснованной травле.

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