Адвокат Жорин выразил мнение, что Собчак подверглась после ДТП необоснованной травле

Адвокат Сергей Жорин в рамках беседы с представителями СМИ отметил, что журналист и телеведущая Ксения Собчак после дорожно-транспортного происшествия в Сочи подверглась необоснованной травле.
Сергей Жорин выразил мнение, что Ксения Собчак является человеком, который привык эпатировать публику, вследствие чего в данном случае она стала жертвой своего имиджа.
Адвокат в разговоре с teleprogramma.pro заметил, что многие пишут, что Ксению Собчак могут привлечь к ответственности за оставление в опасности, но это "абсолютный бред". По мнению юриста, если бы телеведущая уехала, а скорая помощь приехала спустя длительное время, вследствие чего погибли бы люди, то в данном случае можно было бы рассуждать о вине Собчак, но в сложившихся обстоятельствах возникла "натянутая травля на пустом месте".
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