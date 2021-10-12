Адвокат Жорин выразил мнение, что Собчак подверглась после ДТП необоснованной травле

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12 октября 2021, 11:28 Источник: teleprogramma.pro

адвокат Сергей Жорин, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат Сергей Жорин в рамках беседы с представителями СМИ отметил, что журналист и телеведущая Ксения Собчак после дорожно-транспортного происшествия в Сочи подверглась необоснованной травле.

Сергей Жорин выразил мнение, что Ксения Собчак является человеком, который привык эпатировать публику, вследствие чего в данном случае она стала жертвой своего имиджа.

Адвокат в разговоре с teleprogramma.pro заметил, что многие пишут, что Ксению Собчак могут привлечь к ответственности за оставление в опасности, но это "абсолютный бред". По мнению юриста, если бы телеведущая уехала, а скорая помощь приехала спустя длительное время, вследствие чего погибли бы люди, то в данном случае можно было бы рассуждать о вине Собчак, но в сложившихся обстоятельствах возникла "натянутая травля на пустом месте".

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