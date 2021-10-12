Адвокат Юрий Шель заявил, что Ксения Собчак не проявила человечности по отношению к пострадавшим в ДТП

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12 октября 2021, 09:58 Источник: teleprogramma.pro

Ксения Собчак, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Адвокат Юрий Шель в беседе с журналистами заявил, что телеведущая Ксения Собчак, оставившая место ДТП в Сочи, не выполнила свой гражданский долг и не проявила человечности по отношению к пострадавшим.

Юрий Шель, отвечая на вопрос сотрудника teleprogramma.pro, что могла сделать Ксения Собчак в этой стрессовой ситуации, отметил, что журналистке следовало проявить участие и помочь остановить кровотечение у пострадавших в ДТП.

Юрист подчеркнул, что гражданский долг не имеет никакого отношения к юридической ответственности, поэтому в данном случае речь идет исключительно о моральной составляющей ситуации. "Но тот факт, что она никому не оказала помощь, – это просто подло", – выразил мнение Шель.

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