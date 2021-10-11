Сергей Марков: о Собчак и ДТП

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11 октября 2021, 18:28 Источник: facebook.com/sergey.markov.5

Фото: facebook.com/sergey.markov.5

Политолог Сергей Марков поделился своей точкой зрения по поводу ситуации с попавшей в ДТП в Сочи телеведущей Ксенией Собчак. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Сергей Марков:



- По водителю Собчак и ДТП. Вот пишут некоторые, что однозначно виноват водитель. Это совершенно не правда. Ведь водитель нарушал ПДД по сути дела под страхом увольнения. Да, это водитель такси. Но это ВИП ВИП такси. Там требуют во всем слушаться богатого клиента. Вы наш капитализм российский знаете? Знаете, что работники социально не защищены? По сути дела водитель в такой ситуации выбирает, - нарушать ПДД или быть уволеным и оставить без зарплаты жену и детей. Винить водителя в такой ситуации- это не правовое сознание, а какой то социал-дарвинизм и поддержка диких асоциальных и по сути антиправовых форм капитализма в России, от которых страдают десятки миллионов людей и которые являются огромным тормозом развития России. Поддержка дикой эксплуатации, когда хозяин приказывает работникам систематически нарушать закон, а они не могут его ослушаться под угрозой увольнения.





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