Председатель правления ВОТ Бобылев заявил, что большинство россиян останутся дома в выходные 4 и 5 ноября

Аргументы Недели → Общество 13+

13 октября 2021, 18:12 Источник: Радио Sputnik

осенний лес, pixabay.com

Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев рассказал в рамках разговора с журналистами в среду, 13 октября, куда россияне отправятся отдыхать в выходные 4 и 5 ноября.



Эксперт отметил, что основная масса россиян будет отдыхать у себя дома или, в крайнем случае, поедут в соседний регион.

Роман Бобылев в беседе с Радио Sputnik уточнил, что те граждане РФ, которые все-таки отправятся за рубеж, предпочтут погреться на солнце в Турции или Египте. Специалист уточнил, что сложно назвать стоимость поездки за границу, поскольку цены на билеты постоянно меняются.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости