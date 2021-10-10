Аналитики сообщили, что каждый пятый россиянин планирует путешествовать по стране в ноябрьские праздники
10 октября 2021, 13:01
Аналитики провели опрос среди 1,6 тысячи граждан России и выяснили, какие планы у россиян на ноябрьские праздники. Результаты исследования поступили в воскресенье в распоряжение журналистов.
Примерно каждый четвертый участник опроса (26%) признался, что проведет ноябрьские праздники дома, будет смотреть фильмы, сериалы, телевизионные передачи сериалов или читать книги. Как сообщает RT, 23% респондентов заявили, что будут в этот период работать.
Почти каждый пятый россиянин (19%) намерен отправиться в путешествие по России на праздники, 7% опрошенных планируют уехать за границу, а 15% сообщили, что будут находиться на даче.
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