Аналитики сообщили, что каждый пятый россиянин планирует путешествовать по стране в ноябрьские праздники

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10 октября 2021, 13:01

Исаакиевский собор, pixabay.com

Аналитики провели опрос среди 1,6 тысячи граждан России и выяснили, какие планы у россиян на ноябрьские праздники. Результаты исследования поступили в воскресенье в распоряжение журналистов.

Примерно каждый четвертый участник опроса (26%) признался, что проведет ноябрьские праздники дома, будет смотреть фильмы, сериалы, телевизионные передачи сериалов или читать книги. Как сообщает RT, 23% респондентов заявили, что будут в этот период работать.

Почти каждый пятый россиянин (19%) намерен отправиться в путешествие по России на праздники, 7% опрошенных планируют уехать за границу, а 15% сообщили, что будут находиться на даче.

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