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Вице-президент АТОР Горин заявил, что сэкономить на новогоднем отдыхе можно путем бронирования тура заранее

, 12:12 Источник: Радио Sputnik

Вице-президент АТОР Горин заявил, что сэкономить на новогоднем отдыхе можно путем бронирования тура заранее
чемоданы, pixabay.com

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин в рамках беседы с журналистами в среду, 8 сентября, рассказал, как снизить расходы на зимний отдых. По словам эксперта, это можно сделать двумя способами.

Дмитрий Горин обратил внимание на то, что в высокий сезон новогодних праздников стоимость поездок по ключевым туристическим направлениям традиционно растет. По словам эксперта, сократить расходы на отдых в зимнее можно или путем бронирования отеля заранее, или в случае покупки горящих туров на распродаже.

Вице-президент АТОР в беседе с Радио Sputnik уточнил, что надежды на второй вариант в текущем году могут не оправдаться, так как спрос сейчас превышает предложение.

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