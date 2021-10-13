Экономист Хазанов спрогнозировал рост цен на продукты в ближайшие месяцы

Аргументы Недели → Общество 13+

13 октября 2021, 16:28 Источник: «ФедералПресс»

Супермаркет, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

В октябре-ноябре в России продолжится рост цен на мясо, особенно куриное. Такое мнение в интервью агентству «ФедералПресс» высказал промышленный эксперт, экономист Леонид Хазанов. По его оценке, повышение стоимости составит 10-15%.

Связано это со спадом производства и ростом тарифов на грузовые перевозки.

Кроме того, из-за резкого повышения цен на пшеницу твердых сортов ожидается подорожание макаронных изделий на 30-40%. На очереди — увеличение стоимости овощей и фруктов.

По оценке Минэкономразвития РФ, уровень инфляции до конца года составит 7,4%. И основной «вклад» в рост этой цифры внесут именно цены на продовольствие.

Как уже сообщали «Аргументы недели», затормозить рост цен на продукты питания правительству пока не удается.

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