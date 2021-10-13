Бизнес-обмудсмен Татулова предложила продавать алкоголь в магазинах по QR-кодам
13 октября 2021, 15:28
Общественный омбудсмен по защите малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова предложила продавать алкоголь в магазинах по QR-кодам. Татулова полагает, что эта мера могла бы поспособствовать росту желающих привиться от COVID-19.
Выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва», бизнес-обмудсмен также предположила, что хороший эффект могло бы иметь и введение ограничений для тех, у кого нет ковид-сертификата, на поездки в такси.
Ранее в среду оперативный штаб обновил данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в России. Согласно официальным сведениям, за прошедшие сутки было выявлено 28 717 новых случаев заражения.
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