Бизнес-обмудсмен Татулова предложила продавать алкоголь в магазинах по QR-кодам

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13 октября 2021, 15:28

Предъявление QR-кода, Liang Sen / globallookpress.com

Общественный омбудсмен по защите малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова предложила продавать алкоголь в магазинах по QR-кодам. Татулова полагает, что эта мера могла бы поспособствовать росту желающих привиться от COVID-19.

Выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва», бизнес-обмудсмен также предположила, что хороший эффект могло бы иметь и введение ограничений для тех, у кого нет ковид-сертификата, на поездки в такси.

Ранее в среду оперативный штаб обновил данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в России. Согласно официальным сведениям, за прошедшие сутки было выявлено 28 717 новых случаев заражения.

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