Праздничные выходные в ноябре удлиняются, россияне отдыхают четыре дня подряд

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13 октября 2021, 07:38 Источник: Российская газета

фото: pixabay.com

Праздник День народного единства, отмечаемый в России 4 ноября, выпадает в этом году на четверг.

Ноябрьские праздники у российских граждан в 2021 году удлиняются за счет дополнительного выходного дня. Поскольку сам праздничный день - четверг, то нерабочей становится и пятница, 5 ноября. Дальше по календарю - суббота и воскресенье. Соответственно, россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд.

Предпраздничный день 3 ноября, среда, будет короткий рабочий день, на один час короче обычного рабочего.

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев напомнил об увеличении отпуска у тех россиян, кто запланировал его на начало ноября. Он пояснил, что согласно закону, если праздничные дни выпадают на период отпуска, то он продлевается на их количество. В данном случае на один день.

Юрист отметил, что есть службы, аварийные, бригады "скорой помощи", полиция, врачи, пожарные, работники предприятий непрерывного производств, которые работают в любые дни, независимо от того, выходные они или праздничные.

Правительство уже утвердило перенос выходных дней на 2022 год.

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