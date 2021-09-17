В России утвердили выходные дни на 2022 год

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17 сентября 2021, 08:29

календарь, фото: pixabay.com

Правительство утвердило перенос выходных дней на 2022 год. Производственный календарь с отмеченными периодами опубликовали в пятницу, 17 сентября, в Телеграм-канале ведомства.

В новогодние праздники россияне будут отдыхать с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. В мае выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Также россияне будут отдыхать 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.

Отмечается, что суббота, 1 января, и воскресенье, 2 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно, а день отдыха с субботы, 5 марта, перенесен на понедельник, 7 марта.

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