Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой пожаловался на угрозы в ее адрес

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12 октября 2021, 21:59 Источник: Москва 24

МГУ, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Тепляков, отец девятилетней Алисы Тепляковой, которая поступила на психологический факультет МГУ, пожаловался на травлю в СМИ и угрозах со стороны неизвестных лиц в адрес его семьи, в том числе дочери.

«Вместо того чтобы учить ребенка, вместо того чтобы в этой уникальной ситуации перенимать опыт, вместо того чтобы давать поддержку семье, неизвестные нам лица пытаются организовать травлю, пытаются выставить нас чуть ли не клоунами»,- цитирует его слова телеканал «Москва 24».

Мужчина пожаловался, что огромное количество нападок и резких комментариев мешают обучать не только Алису, но и воспитывать других своих детей. Вместо того чтобы заботиться о наследниках, ему приходится отвечать на угрозы. Евгений хранит все скриншоты оскорблений в адрес девятилетней дочери, в частности, касающихся ее обучения в ВУЗе.

«У нас есть записи, на которых Алисе обещают руки сломать. "Она здесь учиться не будет", "Мы ее вышвырнем", "Папашу в психушку закрыть"»,- поделился собеседник.

Кроме того, Евгений возмущен, что некоторые СМИ распространяют клевету о его семье. Мужчина даже не может обратиться в полицию, потому что негативно настроенных людей слишком много, и они скрывают свои имена.

«У того, кто размещает сообщения, почти всегда неназванные источники. Какие-то однокурсники, якобы какие-то родители»,- отметил отец Алисы.

При этом он рассказал, что представители вуза и другие официальные лица положительно отзываются о дочери, например, ректор МГУ Виктор Садовничий.

Напомним, что Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Сейчас она платно обучается на первом курсе факультета психологии МГУ. Занятия девочка посещает с отцом.

Доцент Института психологии и образования КФУ Рамиль Гарифуллин, комментируя ситуацию Алисы, заявил, что вундеркинд поставил диагноз системе образования и своему амбициозному отцу.

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