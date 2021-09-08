Вундеркинд поставил диагноз системе образования и своему амбициозному отцу

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8 сентября 2021, 08:25 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Вчера из СМИ узнал, что однокурсник девятилетней студентки-вундеркиндки МГУ Алисы Тепляковой усомнился в «честности» ситуации по отношению к другим студентам.

По словам студента, Алиса посещает занятия вместе с отцом и вряд​ ли смогла​ бы справиться с учебой без него. Молодой человек рассказал, что на занятиях девочка задает вопросы не по теме и не выполняет просьбы преподавателя. Он также предположил, что отец Алисы во время ее учебы будет «выполнять всю основную работу по поиску и „разжевыванию“ учебного материала», а Алисе останется только «впитать готовую информацию и сдавать экзамены».

Студент подчеркнул, что в таком случае у однокурсников девочки-вундеркинда может возникнуть вопрос: «не является​ ли Алиса лишь „придатком“ отца и насколько данная ситуация честна по отношению к другим студентам?»

Кроме предметно-научного интеллекта у ребенка, есть так называемый социальный интеллект. Это его способность чувствовать других людей, переживания, эмоции. На основании этого он может быть эффективным при общении в обществе. Так вот, если ребенок в 9 лет будет учиться вместе со студентами, то, конечно, это вообще невозможно. Социальный интеллект его еще очень низкий.

Алиса Теплякова поставила диагноз школьной системе образования, поскольку смогла обойти ее путем зубрежки или, грубо говоря, дрессировки. Несмотря на то, что, по словам ее отца, обучение проходит исключительно в формате игры без жестких рамок, полученные знания нельзя назвать зрелыми.

Педагоги, знают, что есть такие знания, которые выражаются просто словами, знаками. Но есть еще знания на уровне убеждения, знания, которые проверяются в процессе способности решать практические задачи в жизни. В конце концов, есть еще и творческие способности. Я уверен, что с этим, наверное, есть проблема.

История Алисы Тепляковой поставила диагноз не только системе образования, но и амбициозным родителям. Таким воспитанием родители выражают комплекс неполноценности. Если ребенок проявляет талант в учебе, его, конечно, нужно поощрять и периодически повышать планку, но при этом необходимо соблюдать баланс между занятиями и социальной жизнью. Добиться такой гармонии очень просто: ребенка надо любить и не использовать в решении своих психологических проблем.

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