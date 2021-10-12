В Свердловской области введут QR-коды для посещения театров, кинотеатров и салонов красоты

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12 октября 2021, 17:32

QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что с 8 ноября в регионе вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

«С 8 ноября QR-коды заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха. С таким предложением выступил региональный Роспотребнадзор», - пояснил он.

Куйвашев добавил, что в настоящее время рассматриваются другие объекты и сферы деятельности для расширения сферы работы QR-кодов.

Кроме того, с 25 октября все сотрудники резиденции, правительства и муниципальных администраций, музеев, библиотек, выставочных центров и спортивных объектов должны быть привиты от коронавируса или иметь документ о перенесенной болезни, иначе они будут отстранены от работы.

Ранее сообщалось, что с 15 октября в Карелии начнет действовать система QR-кодов.

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