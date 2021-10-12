С 15 октября QR-коды станут обязательными для посещения общественных мест в Карелии

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12 октября 2021, 12:30 Источник: ВКонтакте

QR-код, pixabay.com

С 15 октября в Карелии начнет действовать система QR-кодов. По словам главы республики Артура Парфенчикова, они будут необходимы для посещения всех общественных мест и массовых мероприятий.

Парфенчиков подчеркнул, что оперштаб принял решение ввести на территории Карелии дополнительные меры борьбы с COVID-19.

С пятницы при посещении любых общественных мест и массовых мероприятий в республике будет необходимо предъявлять электронный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса нового типа, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, который был получен не ранее чем за 3 дня.

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