В России зафиксирован новый максимум смертности от коронавируса – 973

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12 октября 2021, 11:57

скорая помощь, Aleksander Polyakov/Global Look Press

На территории России за прошедшие 24 часа был зарегистрирован новый максимум по смертности от коронавируса нового типа. За минувшие сутки в стране скончались 973 пациента с подтвержденным COVID-19.

Согласно последним данным, в частности, за 24 часа в Москве скончались 70 пациентов с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 62, Свердловской области – 44. В общей сложности жертвами заболевания в России с начала пандемии стали 218 345 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ выявили 28 190 случаев заражения коронавирусом нового тира

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