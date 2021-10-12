Аргументы Недели Общество 13+

Музыкальный продюсер Дробыш рассказал, что дружил с экс-представителем СК Маркиным и играл с ним в хоккей

, 11:06

Музыкальный продюсер Дробыш рассказал, что дружил с экс-представителем СК Маркиным и играл с ним в хоккей
Виктор Дробыш, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш в рамках беседы с журналистами во вторник, 12 октября, поделился воспоминаниями о бывшем представителе СК России Владимире Маркине, который ранее ушел из жизни.

Виктор Дробыш признался, что они с Владимиром Маркиным дружили и вместе играли в хоккей. "Он настоящий мужик, он действительно был крепкий парень", – заметил музыкальный продюсер в разговоре с RT, уточнив, что его другу все хотелось попробовать. Дробыш отметил, что Маркин также неплохо пел и даже мечтал записать альбом, но из-за болезни не смог этого сделать.

"Не стало настоящего офицера русского", – заключил продюсер.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Рябков после разговора с Нуланд заявил, что позиции российской и американской сторон пока «плохо стыкуются»

Рябков после разговора с Нуланд заявил, что позиции российской и американской сторон пока «плохо стыкуются»

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил во вторник, 12 октября, что разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был "предельно откровенным", а также полезным.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

В мире

Политика

Общество

Политика

Экономика

Общество