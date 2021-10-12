Музыкальный продюсер Дробыш рассказал, что дружил с экс-представителем СК Маркиным и играл с ним в хоккей

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12 октября 2021, 11:06

Виктор Дробыш, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш в рамках беседы с журналистами во вторник, 12 октября, поделился воспоминаниями о бывшем представителе СК России Владимире Маркине, который ранее ушел из жизни.

Виктор Дробыш признался, что они с Владимиром Маркиным дружили и вместе играли в хоккей. "Он настоящий мужик, он действительно был крепкий парень", – заметил музыкальный продюсер в разговоре с RT, уточнив, что его другу все хотелось попробовать. Дробыш отметил, что Маркин также неплохо пел и даже мечтал записать альбом, но из-за болезни не смог этого сделать.

"Не стало настоящего офицера русского", – заключил продюсер.

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