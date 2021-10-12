Ушел из жизни первый официальный представитель СК Маркин

Утром во вторник, 12 октября, стало известно, что из жизни ушел первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин.
Сообщение о кончине генерал-майора юстиции Владимира Маркина было опубликовано на официальном сайте Следственного комитета.
"Это тяжелая утрата для всех нас", – подчеркивается в тексте на портале СК РФ. В сообщении отмечается, что Владимир Маркин являлся яркой и харизматичной личностью, неравнодушным человеком, а также настоящим профессионалом своего дела.
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