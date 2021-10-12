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Ушел из жизни первый официальный представитель СК Маркин

, 10:26 Источник: СК РФ

Ушел из жизни первый официальный представитель СК Маркин
машина СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

Утром во вторник, 12 октября, стало известно, что из жизни ушел первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин.

Сообщение о кончине генерал-майора юстиции Владимира Маркина было опубликовано на официальном сайте Следственного комитета.

"Это тяжелая утрата для всех нас", – подчеркивается в тексте на портале СК РФ. В сообщении отмечается, что Владимир Маркин являлся яркой и харизматичной личностью, неравнодушным человеком, а также настоящим профессионалом своего дела.

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