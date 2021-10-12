«Коммерсантъ» сообщает, что в РФ может быть введена уголовная ответственность за езду в нетрезвом виде

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12 октября 2021, 09:13 Источник: Коммерсантъ

водитель, pixabay.com

Во вторник стало известно, что вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин поручил ведомствам до 1 ноября представить предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых автомобилистов.

Уточняется, что наказание будет применяться к водителю при достижении в его организме определенного уровня алкоголя.

Марат Хуснуллин отметил, что 88% всех смертей в ДТП, которые случаются из-за нетрезвого человека за рулем, связаны с тем, что у водителей выявляют свыше одного промилле алкоголя в крови.

Уточняется, что МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС, а также Росавиации было поручено создать единый механизм прекращения или ограничения прав нетрезвого водителя на управление любым видом транспорта. Кроме того, будут ограничиваться или полностью прекращаться права на владение, ношение и хранение огнестрельного оружия.

Также вице-премьер РФ поручил проработать пожизненное лишение прав для людей, которые были замечены за рулем в нетрезвом виде повторно.

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