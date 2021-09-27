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Водитель на автомобиле сбил пятерых подростков в городе Усть-Кут Иркутской области

, 07:50 Источник: ДТП 38RUS Иркутск, Вконтакте

Водитель на автомобиле сбил пятерых подростков в городе Усть-Кут Иркутской области
Maksim Konstantinov, globallookpress.com

В Иркутской области 60-летний водитель на автомобиле Toyota Succeed в субботу, 26 сентября, сбил пятерых подростков на одной из улиц города Усть-Кут. В результате происшествия подростки в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавших детей осмотрели медики. По данным сотрудников Минздрава Иркутской области, один пострадавший ребенок госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести, четверо школьников отправлены на амбулаторное лечение.

Прибывшие на место инцидента сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомашины Toyota Succeed в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, несовершеннолетние двигались по проезжей части во встречном направлении.

Водитель инспектору ДПС сказал, что он посчитал себя в нормальном состоянии и решил, что сможет нормально проехать километр, но на дороге оказалась яма, пришлось ее объезжать. Свою вину он признал.

По факту ДТП проводят проверку МВД и прокуратура. 

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