Как Лидия Русланова спасла жизнь Марку Бернесу

Аргументы Недели → Общество 13+

11 октября 2021, 15:42

Первой гласной ласточкой о «ворах в законах» стала биографическая книга эстонского рецидивиста Ахто Леви (Леви Ахтович Липпу) «Записки Серого волка», изданная в СССР в 1971 г. Автор на примере собственной жизни рассказал правду о советских лагерях и тюрьмах, тамошних нравах, взаимоотношениях администрации с заключенными, лагерных кастах, карцерах, поножовщинах, правилах поведения (выживания) и т.д., чем ввел в ступор видевших лишь благодатный свет кремлевских звезд сограждан. Видимо поэтому мгновенно раскупленную книгу власти решили не переиздавать. Впрочем, в эту маленькую информационную лазейку тут же стали просачиваться и другие, подчас откровенно конъюктурные или пропагандирующие лишь победу добра над злом литературные и кинематографические произведения.



Например, в фильме «Ночной патруль» Марк Бернес сыграл вора в законе Огонька, который, помотавшись по зонам, якобы решил вернуться в советское праведное общество и взломав квартиру генерала милиции (!) стал смиренно дожидаться в ней же прихода хозяина, чтобы покаяться во всех грехах ему лично.



Но в реальной жизни реакция на этот фильм для самого Марка Бернеса могла быть по-настоящему драматичной. После выхода в 1958 г. фильма в прокат на широкий экран, генсек Хрущев получил от МВД секретную справку: «… Согласно нашим оперативным данным, в Казани прошла сходка воров в законе. На ней принято решение об убийстве одного из знаменитых и популярных деятелей культуры Советского Союза. Цель акции: отомстить государственным органам за развернутую кампанию по дискредитации и ликвидации криминального института воров в законе. … В качестве жертвы уголовными авторитетами избран любимый народом актер театра и кино, лауреат Госпремии Андреев Борис Федорович…» Впрочем, министр ошибся лишь в одном: на той действительно имевшей место сходке было решено убить коллегу Андреева – Марка Бернеса, собственно и сыгравшего роль раскаявшегося (по воровским понятиям «ссученного») вора, что конечно Хрущеву радости не прибавило. Началось срочное расследование.



О криминальной акции милиции стало известно из анонимки. По отпечаткам пальцев на письме быстро вышли на его автора – известную советскую певицу Лидию Русланову, которая тоже по сталинской прихоти с 1949 г. по 1953 г. отбывала срок в лагерях, и которую тут же подробно расспросили. Русланова рассказала, что о ситуации она случайно узнала от некой «воровайки» Валентины Назаровой, с которой пересекалась еще во время отсидки. Как-то уже в 1958 г., на воле она, найдя Русланову, рассказала певице о том, что ее последний сожитель, вор из Казани, проговорился, что, мол, сходняк приговорил одного из артистов фильма «Два бойца» к смерти.



Рассказ Руслановой помог установить и предполагаемого исполнителя воровского приказа: некоего бывшего зэка Бурляева по кличке «Бурлак», а блатному миру по приказу Хрущева объявили, что если с Бернеса упадет хоть один волос, то милиция начнет в прямом смысле отстрел уголовных авторитетов без суда и следствия. Понимая, что на этом уровне государство уже шутить не будет, авторитеты тоже стали искать по стране Бурлака.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости