СССР: жизнь по «понятиям»

Аргументы Недели → История 13+

10 октября 2021, 20:27 Михаил Смиренский,

Фото из открытых источников

О существовании в СССР преступных авторитетов и т.н. «воров в законе» советские люди если и слышали, то крайне мало и весьма приблизительно, в основном – от бывших сидельцев, в том числе и политических, которых в те годы в стране было не меньше, чем и откровенно криминальных. Так кто же эти люди?

Фильтруй базар – живее будешь

Первой гласной ласточкой о «ворах в законах» стала биографическая книга эстонского рецидивиста Ахто Леви (Леви Ахтович Липпу – авт.) «Записки Серого волка», изданная в СССР в 1971 г. Автор на примере собственной жизни рассказал правду о советских лагерях и тюрьмах, тамошних нравах, взаимоотношениях администрации с заключенными, лагерных кастах, карцерах, поножовщинах, правилах поведения (выживания) и т.д., чем ввел в ступор видевших лишь благодатный свет кремлевских звезд сограждан. Видимо поэтому мгновенно раскупленную книгу власти решили не переиздавать. Впрочем, в эту маленькую информационную лазейку тут же стали просачиваться и другие, подчас откровенно конъюктурные или пропагандирующие лишь победу добра над злом литературные и кинематографические произведения.



Например, в фильме «Ночной патруль» Марк Бернес сыграл вора в законе Огонька, который, помотавшись по зонам, якобы решил вернуться в советское праведное общество и взломав квартиру генерала милиции (!) стал смиренно дожидаться в ней же прихода хозяина, чтобы покаяться во всех грехах ему лично. Оставим на совести авторов этой фэнтези то, что в реальной жизни Огонька тут же в генеральских покоях за такой фармазон измордовали бы сапогами вызванные генеральские подчиненные, не дав зэку даже и начать изливать душу. Это все-таки было советское время и советское кино. Конечно, с хэппи-эндом: обществу вернули заблудшего сына.



Но в реальной жизни реакция на этот фильм для самого Марка Бернеса могла быть по-настоящему драматичной. После выхода в 1958 г. фильма в прокат на широкий экран, генсек Хрущев получил от МВД секретную справку: «… Согласно нашим оперативным данным, в Казани прошла сходка воров в законе. На ней принято решение об убийстве одного из знаменитых и популярных деятелей культуры Советского Союза. Цель акции: отомстить государственным органам за развернутую кампанию по дискредитации и ликвидации криминального института воров в законе. … В качестве жертвы уголовными авторитетами избран любимый народом актер театра и кино, лауреат Госпремии Андреев Борис Федорович…» Впрочем, министр ошибся лишь в одном: на той действительно имевшей место сходке было решено убить коллегу Андреева – Марка Бернеса, собственно и сыгравшего роль раскаявшегося (по воровским понятиям «ссученного») вора, что конечно Хрущеву радости не прибавило. Началось срочное расследование.



О криминальной акции милиции стало известно из анонимки. По отпечаткам пальцев на письме быстро вышли на его автора – известную советскую певицу Лидию Русланову, которая тоже по сталинской прихоти с 1949 г. по 1953 г. отбывала срок в лагерях, и которую тут же подробно расспросили. Русланова рассказала, что о ситуации она случайно узнала от некой «воровайки» Валентины Назаровой, с которой пересекалась еще во время отсидки. Та была «переходящим любовным наследством» воров в законе (была и такая традиция в той среде) и как-то уже в 1958 г., на воле она, найдя Русланову, рассказала певице о том, что ее последний сожитель, вор из Казани, проговорился, что, мол, сходняк приговорил одного из артистов фильма «Два бойца» к смерти. Фамилию приговоренного не назвали, но в записке исполнителю, который должен был таким образом отыграть карточный долг, было лишь написано: «Фильм «Два бойца» видел? Так через три месяца боец должен остаться один». Готовившие справку для министра опера установили, что еще в 1940 г. Андреева действительно за пьяный дебош помещали в СИЗО и потому допустили, что там несдержанный «Илья Муромец»мог обругать, а то и ударить кого-либо из воров. Андреева на всякий случай взяли под негласную охрану, а о Бернесе тогда не подумали вообще. И напрасно.



Рассказ Руслановой помог установить и предполагаемого исполнителя воровского приказа: некоего бывшего зэка Бурляева по кличке «Бурлак», а блатному миру по приказу Хрущева объявили, что если с Бернеса упадет хоть один волос, то милиция начнет в прямом смысле отстрел уголовных авторитетов без суда и следствия. Понимая, что на этом уровне государство уже шутить не будет, авторитеты тоже стали искать по стране Бурлака. Зажатый в мертвые тиски «власть – воры», тот, говорят, решился на позорный для блатного поступок: кражу иконы из церкви, во время которой и был застрелен якобы оперативниками. Исследовать явные странности самой «операции» (зачем было стрелять в крадуна – «клюквенника», если можно было лишь надеть на него наручники, т.е. «взять с поличным») никто, конечно, не стал. Когда впоследствии в МВД об этой истории рассказали самому Бернесу, тот, говорят, впал в глубочайшую депрессию и даже одно время хотел вообще отказаться от профессии. Слава Богу, передумал.



Кино и воры

Настоящим информационным прорывом для общества стал выпущенный в 1988 г. фильм Юрия Кары «Воры в законе». Фильм, как и судьба главного героя Артура, на пути к зрителю столкнулись с огромными трудностями и беспощадной цензорской критикой, но… каким-то чудом его все же увидели миллионы, что позволило фильму сразу же стать бесспорным криминальным бестселлером: о том, о чем еще вчера в стране лишь шептались, сегодня заговорили открыто! Да и молчать, собственно, уже было бессмысленно: страна на всех парусах влетала в «лихие девяностые» и предотвратить это было невозможно. Единственное, чего не знали получившие дозу адреналина зрители, это то, что фильм «Воры в законе» по сути был документальным, лишь поданным режиссером и актерами в форме художественного произведения.



Главного героя Артура, прообразом которого стал прямой родственник главы Абхазии при Сталине Нестора Лакобы сухумский авторитет и «вор в законе» Юрий Лакоба, блистательно сыграл ушедший от нас Валентин Гафт. На премьере фильма в Доме кино за кулисами был накрыт шикарный стол для актеров – участников съемок и гостей. Когда Валентин Гафт, наклонившись к сидевшей в одиночестве жене Лакобы, тихо и участливо спросил: «А где сам же Юрий?», та удивилась и с присущей абхазке импульсивностью искренне ответила: «Где-где… Конечно, в тюрьме». Гафт смутился. Все эпизоды, показанные в фильме, и в реальной жизни героев имели место. Только коляску с ребенком никто не сбивал. Это вымысел. Отношения властей светских и криминальных существовали всегда и были непростыми. Например, 12 июля 1980г. по приказу министра МВД Щелокова в здание министерства были доставлены 27 союзных т.н. «воров в законе», где им в ультимативной форме генерал Чурбанов передал «пожелание» властей о том, чтобы во время грядущей Олимпиады в Москве не было никаких краж, грабежей, разборок и т.д. Те пообещали и слово сдержали: западные газеты потом восторженно писали, что в СССР вообще отсутствует преступность как таковая. Впрочем, это не помешало затем назвать Советский Союз «империей зла».



Из простых абреков – в абреки кремлевские

Говорят, что в комнате условной супруги Ленина Надежды Крупской висело лишь два портрета: самого вождя и известного революционного грабителя, т.н. «боевика» Симона Тер-Петросяна по кличке «Камо». Во время учебы в реальном училище, которое взрослеющий разбойник откровенно ненавидел, отец нанял ему молодого репетитора, которого звали Иосиф Джугашвили, позднее ставшего Сталиным. Так неожиданно пересеклись исторические пути двух откровенно криминальных авторитетов, проливших за свою жизнь реки человеческой крови. Репетиторство не помогло: в 1898 г. Тер-Петросяна таки вышибли из «альма-матер» на улицу, где он, получив кличку «Камо», и начал свою революционно-бандитскую карьеру. Конечно, под присмотром вчерашнего репетитора, а ныне – уже «авторитетного революционера» Иосифа Джугашвили.



По своей натуре Камо был мошенником (т.е. «фармазоном» по блатной терминологии – авт.), сочетая при этом в себе и недюжинные качества грабителя, взломщика и т.д., т.е. «профессий», уважаемых в криминальной среде. Он любил т.н. «постановки», когда переодеваясь в форму полицейского, легко организовывал многочисленные «экспроприации» (читай – грабежи – авт.) денег на нужды революции у зажиточных земляков. Сколько при этом он оставлял себе, уже не узнает никто.



Грабил он не один, но со своими боевиками из «рабочей боевой дружины» (сегодня таковые называются «ОПГ» - авт.), деньги сдавал в общую кассу (т.н. «общак»), которую лично контролировал тов. Сталин, получивший тогда уже «погоняло» (кличку – авт.) Коба. Собственно, именно тогда, в начале века и зародилось организованное и профессионально укрепившееся именно при социализме т.н. «воровское движение», а в обычной разговорной лексике навсегда закрепилась и откровенная блатная фразеология.



- «Беспредел», «бабло», «отжать», «замочить», «наехать», «откат», «фильтруй базар», «фуфло» и т.д. – эти междометия уже давно вошли в быт сначала каждого советского, ныне – российского гражданина, в том числе и политиков. Ради интереса прислушайтесь, на каком языке переговариваются сегодня малолетние школьники по дороге на уроки. Про мат и говорить не буду… Естественно, «трудовая деятельность» Камо и Кобы не остались незамеченными властями. Их ловили и сажали. Они садились и… бежали. В 1904 г. Камо совершил свой первый побег из Тифлисской тюрьмы. В 1905 г. – второй побег из той же тюрьмы, куда он попал, получив ранение от взорвавшейся в руке самодельной бомбы. Тогда же он получил еще одну кличку – Косой. Однако то, что ему надо было увидеть, Косой видел хорошо.



Было ваше, стало наше…

Лишь за год после побега Камо-Косой совершил по прямому указанию Ленина (всех паханов пахан! – авт.) пять крупных грабежей: под раздачу попали банки и их казначейские отделения. На мелкие «постановки» сам Камо смотрел лишь как на разминку перед большой схваткой и числа им, похоже, не знал. А что же будущий вождь всех народов тов. Сталин? Вот что…



Впервые Сталин сел в Баиловскую тюрьму г. Баку (говорят, до сих пор одна из «беспредельных» тюрем) в 1908 г. В 1909 г. был выслан в Вологодскую губернию в ссылку. Вскоре бежал и вернулся в Баку. По хронологии тех лет лишь с 1907 г. по 1909 г. в Баку было совершено более тысячи разбоев и убийств, в которых активно участвовали т.н. «революционные дружины», а по сути – обычные банды. Немудрено, что и в идеологии большевиков вскоре стали явно просматриваться т.н. «воровские понятия». Например, известный лозунг большевиков «Грабь награбленное» родился явно не в стенах Пажеского корпуса.



Во время своих ходок (всего Сталин заключался под арест по решению судов 6 раз, и все разы… бежал – авт.) будущий диктатор основательно набрался криминального опыта, без чего никакая революция (т.е. государственный переворот ни в одной стране свершиться не сможет. Будь то питерский залп Авроры, украинская бойня на Майдане, «революция роз» в Тбилиси и т.д. – авт.). Помимо тюремного опыта Коба старательно впитывал и т.н. «понятия», которым его обучал известный в те годы пожилой азербайджанский авторитет по кличке «Шерхан». Многие историки до сих пор уверены, что и новая сталинская Конституция была написана Сталиным под влиянием именно этих тюремных знаний. Очень может быть…



В 1907 г. Коба организовал, а Камо со своей бригадой исполнили легендарное ограбление почтового экипажа, перевозившего 250 тыс. руб. (огромная сумма в те годы – авт.). Были и переодевания Камо в военную форму, и стрельба, и взрывы, и, конечно, пострадавшие: пятеро погибших и 18 раненых, в том числе – случайные прохожие. После удачной операции Сталин все деньги лично доставил Владимиру Ленину, который в те дни лакомился финским пивом в Хельсинки. Однако случился облом: т.к. похищенные деньги были государственными, российские банки тут же сообщили финансовым учреждениям ближних стран номера украденных купюр. В результате в парижском банке с одной из купюр был задержан некто Макс Валлах, впоследствии волей Сталина уже под именем Максима Литвинова назначенный наркомом иностранных дел СССР. При таких же обстоятельствах, но уже в Берлине был арестован и главный исполнитель кровавой акции Камо-Косой. Начались его очередные тюремные будни…



Велосипед – не всегда здоровье…

В Германии Камо подвергли страшным пыткам, но - какой-то нечеловеческой силой воли тот заставлял себя… абсолютно не реагировать на физическую боль. Немецкие медики в конце-концов развели руками, единогласно признав его невменяемым, выдали для лечения уже российским врачам. Стоит ли говорить, что на деле абсолютно здоровый Камо из психиатрической Тифлисской клиники тут же сбежал?



Далее – по возрастающей: аресты, тюрьмы, побеги, смертный приговор, замена его на 20-летнюю каторгу и февральская революция, которая Камо и освободила. Казалось бы, в новой России, где Сталин уже был непререкаемым лидером, удачливого грабителя и недавнего его подельника ждет блестящая карьера, но… Сталин уже тогда был Сталиным и, забыв о каком-то местечковом Джугашвили, под этим псевдонимом уверенно шел к Кремлевскому Олимпу. Свидетели его бурной и бандитской молодости Кобе, конечно, были не нужны. Вечером 14 июля 1922 г. Камо-Косой решил покататься на велосипеде вдоль Куры. На одном из спусков навстречу вылетел грузовик (Ночью? В Тифлисе? Откуда? – авт.), который и закончил как поездку легендарного революционного разбойника, так и его жизнь: в больнице, не приходя в сознание Симон Тер-Петросян, вошедший в историю как Камо, скончался. Наступала кровавая эра его подельника Кобы – Сталина.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости