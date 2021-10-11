Песков назвал «нереальным» введение штрафов за отказ от вакцинации в России

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11 октября 2021, 13:59 Источник: РИА Новости

медик, фото: Mikhail Pletsky/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков прокомментировал предложение вирусолога Александра Лукашева ввести штраф за уклонение от вакцинации против новой коронавирусной инфекции, особенно для тех, кто входит в группу риска.

«Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей конституции, и самый большой приверженец этого социального характера - президент Путин»,- пояснил официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что уровень вакцинации от коронавируса в России «непозволительно низкий», вследствие чего наблюдается высокая смертность.

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