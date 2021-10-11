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Источник в силовых структурах: пострадавшую в ДТП с участием Собчак в Сочи перевезут в Москву

, 11:25 Источник: РИА Новости

Источник в силовых структурах: пострадавшую в ДТП с участием Собчак в Сочи перевезут в Москву
пациент, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что пострадавшую в ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и легкового автомобиля Volkswagen на трассе «Адлер - Альпика Сервис» в Сочи доставят в Москву в госпиталь имени Бурденко.

«Пациентка жива, с незначительным улучшением. Планируется санитарная авиация спецбортом в ФГБУ Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко», - пояснил собеседник.

Ранее телеведущая Ксения Собчак рассказала, что у пострадавшей пассажирки травма головы, лёгких, бедра, ей удалили селезёнку. По ее словам, состояние женщины оценивается как тяжелое. Знаменитость поддерживает связь с ее мужем, а также с отцом водителя Volkswagen, который находится в больнице. 

Ксения после аварии прошла обследование. У нее сотрясение головного мозга. Теледива ехала в микроавтобусе. 

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