Источник в силовых структурах: пострадавшую в ДТП с участием Собчак в Сочи перевезут в Москву

Аргументы Недели → Общество 13+

11 октября 2021, 11:25 Источник: РИА Новости

пациент, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что пострадавшую в ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и легкового автомобиля Volkswagen на трассе «Адлер - Альпика Сервис» в Сочи доставят в Москву в госпиталь имени Бурденко.

«Пациентка жива, с незначительным улучшением. Планируется санитарная авиация спецбортом в ФГБУ Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко», - пояснил собеседник.

Ранее телеведущая Ксения Собчак рассказала, что у пострадавшей пассажирки травма головы, лёгких, бедра, ей удалили селезёнку. По ее словам, состояние женщины оценивается как тяжелое. Знаменитость поддерживает связь с ее мужем, а также с отцом водителя Volkswagen, который находится в больнице.

Ксения после аварии прошла обследование. У нее сотрясение головного мозга. Теледива ехала в микроавтобусе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости