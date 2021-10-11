В список приоритетов развития России попало экологическое направление

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11 октября 2021, 10:42 Мария Комкова, заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» ЦСР

Фото из открытых источников

Правительство на прошедшем заседании приняло программу перемен для России, состоящую из 42 стратегических инициатив и заточенных под амбициозные результаты в 2024 или 2030 гг. В список приоритетов развития попало и такое важное направление, как «Экология».

В частности, премьер-министр Михаил Мишустин упомянул инициативу «Экономика замкнутого цикла». Основная цель заключается в предотвращении образования отходов или их вторичном использовании. Инициатива предусматривает меры по созданию нового экологичного типа упаковки и даже мероприятий по вовлечению во вторичный оборот сельскохозяйственных и промышленных отходов.

Согласно данным Росприроднадзора, в 2020 году было образовано почти 6 миллиардов отходов производства и потребления. Из этого объема более 4 миллиардов тонн — отходы, образующиеся в результате вскрышных работ при добыче недр, так называемые вскрышные породы. Важно понимать, что всего существует пять классов опасности отходов, из которых первый класс относится к особо опасным, а пятый – к наименее вредным. Вскрышная порода относится к пятому классу опасности. При этом сегодня существует множество способов преобразования этого типа отходов в промышленную продукцию и даже в строительные материалы. Работа в этом направлении предполагает введение в новый проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и федеральный закон «Об охране окружающей среды» такого понятия как вторичные материальные ресурсы.

Под такими материальными ресурсами будут обозначаться отходы, включенные в перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, включая отходы от использования товаров, подлежащие утилизации, в том числе с получением вторичного сырья. В свою очередь, вторичное сырье будет обозначаться как вторичный материальный ресурс, преобразованный в результате проведения технологических операций по их утилизации и доведения до состояния, пригодного для изготовления промышленной продукции.

Для корректного функционирования этих процессов необходимо устранить правовые барьеры, ограничивавшие обращение данного типа отходов и создать экономические стимулы, которые позволят увеличить вовлечение их во вторичный оборот.

Важной также представляется тема отходов, создаваемых в процессе строительства и ремонта. Так, в 2020 году на территории нашей страны образовалось порядка 71 миллиона тонн отходов строительства и ремонта, большая часть которых также относится к пятому классу опасности. При этом 57 миллионов тонн — это грунт, не загрязнённый опасными веществами, который образовался при проведении землеройных работ. Зачастую грунты или иные отходы строительства оказываются на незаконных свалках или в «девственных» лесах нашей родины, что причиняет значительный ущерб окружающей среде.

Поэтому использование грунта может быть более рациональным. Эта горная порода, которая образуется при проведении землеройных работ, пригодна для рекультивации полигонов, а также отработанных карьеров. Важно подчеркнуть, что большая часть строительных отходов, после применения технологий по их сортировке и дроблению, пригодны для использования при строительстве новых объектов.

Переработку бетонных и железобетонных отходов, полученных в результате сноса жилых домов и промышленных сооружений, осуществляют на стационарных, сборноразборных и мобильных (передвижных и самоходных) дробильно-сортировочных установках. После этого большая часть переработанных отходов используется при строительстве жилых домов в рамках проекта «реновация».

В проекте федерального закона также водится понятие компостирования в качестве способа обезвреживания или утилизации отходов, представляющий собой биохимический процесс снижения массы и класса опасности отходов и (или) получения из отходов органических удобрений и искусственных грунтов. Данный способ пригоден для утилизации отходов пищи, сучьев, ветвей и вершинок от лесоразработок, которых в 2020 году образовалось более 1 миллиона тонн. После применения технологии компостирования, эти отходы могут стать органическим удобрением или искусственным грунтом. Очевидно, что отношение к отходам как ко вторичному сырью может способствовать не только уменьшению объемов их захоронения, но и созданию новых предприятий, производящих полезную промышленную продукцию. Именно поэтому для реализации проекта предполагается господдержка при проектировании и строительстве восьми экотехнопарков.

Подобные «парки», объединенные энергетическими и взаимозависимыми материально-сырьевыми потоками и связями, функционируют в странах Европы с конца 1970 года и уже признаны экономически выгодным симбиозом предприятий. Так, специализированное учреждение ООН по этому вопросу — ЮНИДО — в течение нескольких лет реализует программу по созданию индустриальных экопарков. За период с 2012 по 2018 годы в 7 странах было создано 18 парков, в которых работает 180 компаний. По расчетам специализированного учреждения, программа по поддержке создания экопарков привела к финансовой экономии почти в 7 миллионов евро в год. Комплекс мер, реализующийся правительством страны, включает в себя изменения в законодательстве, разработку государственной программы, а также поддержку создания экотехнопарков. Все это позволит создать в России новые экологичные предприятия будущего, рабочие места, а также уменьшить негативное воздействие деятельности человека на окружающую среду.

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