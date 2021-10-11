Роспотребнадзор приостановил ввоз продуктов с запрещёнными компонентами из Китая

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11 октября 2021, 09:49 Источник: Роспотребнадзор

лапша, фото: pixels.com

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) приостановила импорт некоторых продуктов из Китая, в которых обнаружены запрещенные вещества. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В пищевой продукции «Лапша кукурузная сублимированная», «Чипсы кукурузные», «Яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой – сюрпризом внутри (наборы для мальчиков и девочек по 6 шт.) обнаружены ДНК генетически модифицированной кукурузы, ДНК генетически модифицированной сои в количестве более 0,9%», - пояснили эксперты.

Отмечается, что содержание запрещенных компонентов в некоторых образцах превышено в 5 раз. Кроме того, в Роспотребнадзоре уточнили, что на упаковке отсутствует информация о содержании генетически модифицированных компонентов. Ввоз указанных продуктов на территорию Россию приостанавливается до особого распоряжения.

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