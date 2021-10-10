Число случаев заражения COVID-19 за неделю в России стало максимальным с декабря 2020 года

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10 октября 2021, 14:02 Источник: ТАСС

тесты на COVID-19, Ashraf Amra/Keystone Press Agency

Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом нового типа стало максимальным с конца декабря 2020 года. Соответствующие данные предоставили журналисты, которые произвели подсчеты.

Уточняется, что на текущей неделе оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 зарегистрировал 188 829 зараженных против 165 623 на прошлой неделе (рост составил 14%). Больше заболевших за семь дней на территории России выявили 21-27 декабря прошлого года.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ зарегистрировали 28 647 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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