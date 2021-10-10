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За сутки в России выявили 28 647 случаев заражения COVID-19

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За сутки в России выявили 28 647 случаев заражения COVID-19
анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировали 28 647 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили утром в воскресенье, 10 октября, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Известно, что у 2 421 (8,5%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России были зарегистрированы 7 775 365 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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