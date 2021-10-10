В Татарстане 11 октября объявили днем траура

11 октября в Татарстане объявили днем траура в связи с крушением самолета и гибелью людей. Соответствующую информацию предоставила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
В рамках совещания штаба, сформированного на месте происшествия в Мензелинске, президент республики Рустам Минниханов заявил о решении объявить 11 октября в Татарстане днем траура.
Напомним, ранее в ГУМЧС России по республике сообщили о падении легкомоторного самолета L-410 в Мензелинске. В результате случившегося погибли шестнадцать человек. Шестеро были деблокированы из салона самолета, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
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