В Татарстане 11 октября объявили днем траура

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10 октября 2021, 13:26 Источник: РИА "Новости"

свеча, pixabay.com

11 октября в Татарстане объявили днем траура в связи с крушением самолета и гибелью людей. Соответствующую информацию предоставила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

В рамках совещания штаба, сформированного на месте происшествия в Мензелинске, президент республики Рустам Минниханов заявил о решении объявить 11 октября в Татарстане днем траура.

Напомним, ранее в ГУМЧС России по республике сообщили о падении легкомоторного самолета L-410 в Мензелинске. В результате случившегося погибли шестнадцать человек. Шестеро были деблокированы из салона самолета, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

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