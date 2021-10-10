Близкий к ДОСААФ источник назвал перегруз возможной причиной падения самолета в Татарстане

Источник, близкий к Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России, заявил утром в воскресенье, что одной из возможных причин крушения самолета L-410 в Татарстане стал перегруз.
По словам источника, самолет рассчитан на 19 человек, а в момент аварии на борту были 23 человека. Предполагается, что машине не хватило взлетной мощности для набора высоты.
Ранее сегодня сообщалось, что при жесткой посадке самолета с парашютистами в Татарстане погибли шестнадцать человек. Представитель экстренных служб также отмечал, что семь человек в результате случившегося получили травмы, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.
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