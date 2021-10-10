В результате крушении самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек

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10 октября 2021, 10:48 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

При жесткой посадке самолета с парашютистами в Татарстане, согласно предварительным данным, погибли шестнадцать человек. Представитель экстренных служб сообщил, что семь человек получили травмы.

Один из травмированных граждан в настоящий момент находится в крайне тяжелом состоянии. В общей сложности на борту в момент происшествия находились 23 человека.

Ранее сегодня сообщалось, что самолет L-410, который принадлежит аэроклубу, упал в городе Мензелинск в Татарстане. На месте крушения воздушного судна работают специалисты, в частности, спасатели.

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