В Татарстане потерпел крушение самолет L-410 с парашютистами на борту

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10 октября 2021, 10:00 Источник: ТАСС

L-410, mil.ru

Утром в воскресенье, 10 октября, поступила информация о крушении самолета L-410 с парашютистами в Татарстане. Соответствующие данные журналистам предоставил источник в экстренных службах.

Информация о крушении самолета L-410 с парашютистами поступила от очевидцев происшествия. В настоящий момент спасатели проверяют данные о предполагаемом падении воздушного судна.

Отмечается, что L-410, который принадлежит аэроклубу, упал в городе Мензелинск в Татарстане. В момент инцидента на борту находились 20 человек. В результате случившегося есть пострадавшие. В ГУ МЧС по республике факт крушения подтвердили.

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