Какие пассажирские места считаются в самолёте наиболее опасными при аварийной ситуации

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9 октября 2021, 12:11 Анастасия Иванова

Фото: pixabay.com

В случае чрезвычайной ситуации во время полета наибольшей опасности подвержены пассажиры, сидящие на местах в центральной части самолета.



Об этом рассказала стюардесса Алиса Волкова (имя подвержено изменению), работающая в российской авиакомпании.



По словам стюардессы, при аварийной или жесткой посадке происходит очень сильный удар по этой части воздушного судна: «Часто происходит подлом шасси из-за сильного удара, и поэтому разлом фюзеляжа может быть именно в этом месте».



Волкова также добавила, что опасность есть и в случае возгорания двигателей, которые расположены около центральной части салона, поскольку сидящие там пассажиры оказываются близко к источнику огня. Хвостовая часть самолета тоже не самая безопасная из-за близкого расположения багажного отсека. Кроме того, в случае террористической угрозы взрывные устройства размещают именно в хвосте самолета.



Самые безопасные места в салоне находятся в носовой части самолета. Бортпроводница в то же время подметила, что если пассажиры будут следовать указаниям экипажа в аварийной ситуации, то все будет хорошо, несмотря на место, на котором сидит человек.

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