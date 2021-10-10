В России за сутки скончались 962 пациента с подтвержденным коронавирусом

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10 октября 2021, 11:38

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 962 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным, в частности, за минувшие сутки 72 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 64 – в Санкт-Петербурге, 44 – в Свердловской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 стали в России 216 415 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ зарегистрировали 28 647 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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