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Юрист Соловьев заявил, что при аренде жилья даже у родных и знакомых все договоренности следует оформлять в письменном виде

, 09:08

Юрист Соловьев заявил, что при аренде жилья даже у родных и знакомых все договоренности следует оформлять в письменном виде
ключи, pixabay.com

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в рамках разговора с журналистами в воскресенье, 10 сентября, рассказал, на что следует обратить внимание при аренде жилья.

По словам юриста, в первую очередь необходимо понять – при аренде жилья никаких договоренностей в устной форме быть не может. Все необходимые данные должны быть четко оформлены в письменном виде. Такой документ должен существовать даже в том случае, если квартира или дом снимаются у родственников или хороших знакомых.

В беседе с RT Иван Соловьев отметил, что оплату лучше производить в безналичном порядке, поскольку такие платежи легко отследить и подтвердить. Любые переговоры об аренде жилья необходимо начинать после проверки следующих бумаг: свидетельства о регистрации права и выписки из ЕГРН, паспорта собственника квартиры или дома, а также договора купли-продажи объекта.

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