Опрос показал, что почти 70% граждан РФ предпочитают покупать квартиры на первичном рынке
8 октября 2021, 19:22
Аналитики провели исследование и пришли к выводу, что большинство россиян – 69% – предпочитают приобретать квартиры на первичном рынке. Соответствующие данные поступили в распоряжение журналистов.
31% опрошенных подчеркнули, что отдают предпочтение вторичному рынку жилья. Больше трети граждан РФ (35%) в ходе покупки жилья выбирают варианты с чистовой отделкой. 30% граждан охотнее приобретают квартиру с предчистовой отделкой, каждый четвертый респондент (25%) – без отделки, а 7% – с черновой отделкой.
Как отмечает RT, лишь 3% опрошенных покупают жилье полностью готовое к заселению.
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