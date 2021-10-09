В «Газпроме» заявили о выполнении всех заявок европейских покупателей газа

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9 октября 2021, 13:48

фото: pixabay.com

Генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила о выполнении всех заявок на поставки газа от европейских потребителей. «Мы удовлетворяем все заявки наших европейских покупателей на поставку газа и действуем в соответствии с этими заявками», - заявила Бурмистрова в эфире телеканала «Россия 1».

Цены на газ в Европе пошли на снижение после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что «Газпром» выполнит все обязательства по поставкам газа в Европу через Украину и даже увеличит поставки.

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