В Ленобласти осенние каникулы в школах продлили из-за COVID-19 до 7 ноября

В пятницу стало известно, что в Ленинградской области осенние каникулы для школьников продлятся две недели, что даст возможность разорвать цепочки заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в учебных заведениях.
Глава регионального комитета общего и профессионального образования Николай Емельянов отметил, что двухнедельный отдых необходим, чтобы остановить цепочку заболеваний в школах. По его словам, сегодня в связи с заболеваемостью коронавирусом нового типа и ОРВИ в Ленобласти закрыли 57 школьных классов.
Уточняется, что школьники в регионе будут отдыхать с 25 октября по 7 ноября включительно.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.