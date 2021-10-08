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В Ленобласти осенние каникулы в школах продлили из-за COVID-19 до 7 ноября

, 22:06 Источник: РИА "Новости"

В Ленобласти осенние каникулы в школах продлили из-за COVID-19 до 7 ноября
школьный класс, pixabay.com

В пятницу стало известно, что в Ленинградской области осенние каникулы для школьников продлятся две недели, что даст возможность разорвать цепочки заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в учебных заведениях.

Глава регионального комитета общего и профессионального образования Николай Емельянов отметил, что двухнедельный отдых необходим, чтобы остановить цепочку заболеваний в школах. По его словам, сегодня в связи с заболеваемостью коронавирусом нового типа и ОРВИ в Ленобласти закрыли 57 школьных классов.

Уточняется, что школьники в регионе будут отдыхать с 25 октября по 7 ноября включительно.

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