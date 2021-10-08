Аргументы Недели Общество 13+

Голикова заявила, что 42,4 миллиона россиян полностью привились от COVID-19

, 19:30 Источник: РИА "Новости"

Голикова заявила, что 42,4 миллиона россиян полностью привились от COVID-19
вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Russian Government/via Globallookpress.com

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова назвала вакцинацию важнейшим мероприятием по снижению смертности от коронавируса. К настоящему моменту 42,4 миллиона россиян привились полностью.

Татьяна Голикова уточнила, что к пятнице, 8 октября, 47,8 миллиона граждан Российской Федерации получили первый компонент вакцины, 42,4 миллиона привились полностью, а 2,1 миллиона – прошли вакцинацию повторно.

Напомним, согласно данным Росстата, смертность от COVID-19 в августе 2021 года сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 32,5%.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Личный врач Саакашвили считает, что он находится в очень опасном состоянии

Личный врач Саакашвили считает, что он находится в очень опасном состоянии

Лечащий врач заключенного в грузинской тюрьме бывшего президента страны Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе в пятницу, 8 октября, заявил, что его пациент находится в очень опасном состоянии.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Шоу-бизнес

Общество

Общество