Голикова заявила, что 42,4 миллиона россиян полностью привились от COVID-19

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова назвала вакцинацию важнейшим мероприятием по снижению смертности от коронавируса. К настоящему моменту 42,4 миллиона россиян привились полностью.
Татьяна Голикова уточнила, что к пятнице, 8 октября, 47,8 миллиона граждан Российской Федерации получили первый компонент вакцины, 42,4 миллиона привились полностью, а 2,1 миллиона – прошли вакцинацию повторно.
Напомним, согласно данным Росстата, смертность от COVID-19 в августе 2021 года сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 32,5%.
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