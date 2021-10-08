Аналитики выяснили, что 37% россиян высказались против списка запрещенных для женщин профессий
8 октября 2021, 20:01
Аналитики в результате исследования выяснили, как граждане России относятся к списку запрещенных для женщин профессий. Соответствующая информация в пятницу поступила в распоряжение журналистов.
37% респондентов подчеркнули, что женщины должны самостоятельно решать, где работать. Так считают в основном люди в возрасте от 18 до 26 лет. Россияне, которым 27—35 лет, убеждены, что список запрещенных для представительниц прекрасного пола профессий следует сохранить. За действие данного перечня выступили 40 процентов опрошенных.
Как отмечает RT, из традиционно мужских профессий российские женщины чаще всего откликаются на вакансии курьера (41% от общего количества откликов), охранника (15%), а также разнорабочего (15%).
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